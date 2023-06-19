"Наши в Пятихатках": Сухопутные войска показали кадры из освобожденного села

Детали

"Наши в Пятихатках", - говорится в подписи к видео.

Напомним

Силы обороны освободили Пятихатки в Запорожской области среди всего 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.