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NASA отложила запуск новой лунной миссии до февраля

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило об изменении сроков своей беспилотной лунной миссии Artemis 1, которая имеет целью возвращения людей на Луну впервые с 1972 года. Об этом пишет "Радио Свобода" (финансируется конгрессом США), передает УНН.

NASA отложила запуск новой лунной миссии до февраля

Детали

Сначала космическое агентство США надеялось запустить испытательный полет до конца 2021 с целью отправить астронавтов на Луну до 2024 года. Теперь эти планы откладываются до февраля.

20 октября специалисты установили капсулу экипажа “Орион” на макушку ракеты-носителя высотой 98 метров в цехе сборки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

В NASA утверждают, что после следующих испытаний они надеются доставить ракету на стартовую площадку для “генеральной репетиции” в январе.

Менеджер миссии Artemis 1 Майк Сарафина говорит, что возможный период запуска — с 12 до 27 февраля. По его словам, следующие возможности запуска после этого будут в марте и апреле.

Потенциальные периоды запуска зависят от орбитальной механики и относительного положения Земли относительно Луны. Ожидается, что продолжительность миссии составит четыре-шесть недель.

NASA также развернет небольшие спутники, известные как CubeSats, для проведения экспериментов и демонстрации технологий.

Другие миссии Artemis

Миссия Artemis 2 пока запланирована на 2023, а Artemis 3 — на 2024. Но NASA говорит, что обе миссии теперь, вероятно, будут отложены.

NASA стремится установить постоянное присутствие на Луне, а также использовать полученные данные для планирования путешествия на Марс с экипажем в 2030-х годах.

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