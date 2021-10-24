NASA отложила запуск новой лунной миссии до февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило об изменении сроков своей беспилотной лунной миссии Artemis 1, которая имеет целью возвращения людей на Луну впервые с 1972 года. Об этом пишет "Радио Свобода" (финансируется конгрессом США), передает УНН.
Детали
Сначала космическое агентство США надеялось запустить испытательный полет до конца 2021 с целью отправить астронавтов на Луну до 2024 года. Теперь эти планы откладываются до февраля.
20 октября специалисты установили капсулу экипажа “Орион” на макушку ракеты-носителя высотой 98 метров в цехе сборки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
В NASA утверждают, что после следующих испытаний они надеются доставить ракету на стартовую площадку для “генеральной репетиции” в январе.
Менеджер миссии Artemis 1 Майк Сарафина говорит, что возможный период запуска — с 12 до 27 февраля. По его словам, следующие возможности запуска после этого будут в марте и апреле.
Потенциальные периоды запуска зависят от орбитальной механики и относительного положения Земли относительно Луны. Ожидается, что продолжительность миссии составит четыре-шесть недель.
NASA также развернет небольшие спутники, известные как CubeSats, для проведения экспериментов и демонстрации технологий.
Другие миссии Artemis
Миссия Artemis 2 пока запланирована на 2023, а Artemis 3 — на 2024. Но NASA говорит, что обе миссии теперь, вероятно, будут отложены.
NASA стремится установить постоянное присутствие на Луне, а также использовать полученные данные для планирования путешествия на Марс с экипажем в 2030-х годах.