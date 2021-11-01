"Нас травят": депутат Одесского облсовета заподозрил самолеты в "распылении" коронавируса

Цитата

“Мне многие люди из сёл звонят, что видели такие самолёты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли на самом деле что происходит”, — написал Трифон.

Детали

На комментарий девушки под его постом, что такого ранее она ещё не читала, Трифон ответил что: “нас (жителей региона — ред.) травят”.

Дополнение

Напомним, что народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 — это “вымышленная болезнь” и вакцины от нее “не вызывают доверия”.