"Нас травят": депутат Одесского облсовета заподозрил самолеты в "распылении" коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Депутат Одесского областного совета Антов Трифон от фракции “За будущее” призвал своих читателей фотографировать воздушные судна, распыляющие в воздухе химические вещества. Позже в комментариях он добавил, что “нас травят”. При этом он добавил известную фейковую картинку, где якобы коронавирус распыляют с самолетов. Об этом Трифон сообщил на своей странице у Facebook, пишет УНН.
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“Мне многие люди из сёл звонят, что видели такие самолёты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли на самом деле что происходит”, — написал Трифон.
Детали
На комментарий девушки под его постом, что такого ранее она ещё не читала, Трифон ответил что: “нас (жителей региона — ред.) травят”.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 — это “вымышленная болезнь” и вакцины от нее “не вызывают доверия”.