"Нас труять": депутат Одеської облради запідозрив літаки у "розпиленні" коронавірусу

Цитата

“Мені багато людей з сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії, прохання у кого є можливість фотографувати або на відео знімати, що б ми зрозуміли насправді що відбувається”, — написав Трифон.

Деталі

На коментар дівчини під його постом, що такого раніше вона ще не читала, Трифон відповів що: “нас (жителів регіону — ред.) труять”.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат України від фракції “Слуга народу” Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 — це “вигадана хвороба” і вакцини від неї “не викликають довіри”.