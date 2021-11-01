"Нас труять": депутат Одеської облради запідозрив літаки у "розпиленні" коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Депутат Одеської обласної ради Антов Трифон від фракції “за майбутнє” закликав своїх читачів фотографувати повітряні судна, що розпилюють в повітрі хімічні речовини. Пізніше в коментарях він додав, що “нас труять”. При цьому він додав відому фейкову картинку, де нібито коронавірус розпилюють з літаків. Про це Трифон повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Цитата
“Мені багато людей з сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії, прохання у кого є можливість фотографувати або на відео знімати, що б ми зрозуміли насправді що відбувається”, — написав Трифон.
Деталі
На коментар дівчини під його постом, що такого раніше вона ще не читала, Трифон відповів що: “нас (жителів регіону — ред.) труять”.
Доповнення
Нагадаємо, що народний депутат України від фракції “Слуга народу” Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 — це “вигадана хвороба” і вакцини від неї “не викликають довіри”.