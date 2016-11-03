Народные депутаты, должностные лица и экологи будут решать проблемы с отходами на Национальном форуме

Мероприятие состоится при содействии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Киевской городской государственной администрации и Национального экологического совета Украины.

Целью Форума является определение в Украине проблем и перспектив формирования Стратегии обращения с опасными отходами, внедрение экологических инициатив, содействие привлечению инвестиций и инноваций, реализация экологически дружественных, ресурсо- и энергоэффективных технологий на местном уровне, разработка рекомендаций для комплексного решения муниципальных и региональных проблем в сфере обращения с отходами, содействие сотрудничеству органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, науки, бизнеса, формирование нормативно-правовой базы в сфере обращения с опасными отходами, налаживание и укрепление международного сотрудничества, сохранение окружающей среды, внедрение принципов устойчивого развития территориальных общин в Украине.

Напомним, в Украине накоплено уже более 12 млрд тонн отходов, в том числе 12 млн тонн опасных. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Как ранее сообщал УНН, проверку Минприроды не прошли 80% предприятий-утилизаторов опасных отходов.

"После принятия этого постановления предприятия в этой сфере получили 2 месяца, чтобы упорядочить свою деятельность в соответствии с новым законодательством. С 16 сентября Минэкологии получило право осуществлять мониторинг деятельности этих предприятий.

По общей статистике, которую мы сейчас имеем, с тех компаний, которые владели соответствующими лицензиями и которые с 16 сентября по 1 ноября прошли такие проверки, примерно 80 процентов не соответствуют требованиям. Этим компаниями лицензии были аннулированы", - отметил министр.