Народные депутаты, должностные лица и экологи будут решать проблемы с отходами на Национальном форуме

ukru
15 марта, 19:03 • 114696 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165096 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129613 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112450 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105265 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101296 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134608 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131875 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127829 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 83328 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 51636 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 46143 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 27724 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

14:34 • 34724 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 134609 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134064 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269313 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298361 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 27724 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109111 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131875 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114762 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131877 просмотра
Актуальное
Народные депутаты, должностные лица и экологи будут решать проблемы с отходами на Национальном форуме

Народные депутаты, должностные лица и экологи будут решать проблемы с отходами на Национальном форуме

Киев • УНН

 • 6234 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальный форум "Обращение с отходами в Украине: законодательство, экономика, технологии" состоится 22-23 ноября 2016 года в Киеве, сообщает УНН.

Мероприятие состоится при содействии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Киевской городской государственной администрации и Национального экологического совета Украины.

Целью Форума является определение в Украине проблем и перспектив формирования Стратегии обращения с опасными отходами, внедрение экологических инициатив, содействие привлечению инвестиций и инноваций, реализация экологически дружественных, ресурсо- и энергоэффективных технологий на местном уровне, разработка рекомендаций для комплексного решения муниципальных и региональных проблем в сфере обращения с отходами, содействие сотрудничеству органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, науки, бизнеса, формирование нормативно-правовой базы в сфере обращения с опасными отходами, налаживание и укрепление международного сотрудничества, сохранение окружающей среды, внедрение принципов устойчивого развития территориальных общин в Украине.

Напомним, в Украине накоплено уже более 12 млрд тонн отходов, в том числе 12 млн тонн опасных. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Как ранее сообщал УНН, проверку Минприроды не прошли 80% предприятий-утилизаторов опасных отходов.

"После принятия этого постановления предприятия в этой сфере получили 2 месяца, чтобы упорядочить свою деятельность в соответствии с новым законодательством. С 16 сентября Минэкологии получило право осуществлять мониторинг деятельности этих предприятий.

По общей статистике, которую мы сейчас имеем, с тех компаний, которые владели соответствующими лицензиями и которые с 16 сентября по 1 ноября прошли такие проверки, примерно 80 процентов не соответствуют требованиям. Этим компаниями лицензии были аннулированы", - отметил министр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы