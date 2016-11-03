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Народні депутати, посадовці та екологи вирішуватимуть проблеми з відходами на Національному форумі

Народні депутати, посадовці та екологи вирішуватимуть проблеми з відходами на Національному форумі

Київ • УНН

 • 6234 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національний форум “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” відбудеться 22—23 листопада 2016 року в Києві, повідомляє УНН.

Захід відбудеться за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Київської міської державної адміністрації та Національної екологічної ради України.

Метою Форуму є визначення в Україні проблем та перспектив формування Стратегії поводження з небезпечними відходами, впровадження екологічних ініціатив, сприяння залученню інвестицій та інновацій, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій на місцевому рівні, розроблення рекомендацій для комплексного розв’язання муніципальних і регіональних проблем у сфері поводження з відходами, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, формування нормативно-правової бази у сфері поводження з небезпечними відходами, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку територіальних громад в Україні.

Нагадаємо, в Україні накопичено вже понад 12 млрд тонн відходів, зокрема 12 млн тонн небезпечних. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Як раніше повідомляв УНН, перевірку Мінприроди не пройшло 80% підприємств-утилізаторів небезпечних відходів.

“Після прийняття цієї постанови підприємства у цій сфері отримали 2 місяці, щоб упорядкувати свою діяльність відповідно до нового законодавства. З 16 вересня Мінекології отримало право здійснювати моніторинг діяльності цих підприємств.
За загальною статистикою, яку ми зараз маємо, з тих компаній, які володіли відповідними ліцензіями та які з 16 вересня по 1 листопада пройшли такі перевірки, приблизно 80 відсотків не відповідають вимогам. Цим компаніями ліцензії були анульовані”, — зазначив міністр.

Українські Національні Новини

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