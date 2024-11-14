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Нардепу Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене

Нардепу Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене

Киев  •  УНН

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Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он систематически распространял пророссийские нарративы и искаженную информацию об Украине.

Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что речь идет о депутате Евгении Шевченко.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.

"Подозреваемый размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины. Он искажал факты и события, создавая информационные поводы для антиукраинской информационной деятельности. Такими действиями подозреваемый оказывал помощь государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечается в сообщении.

Сейчас прокуроры Офиса Генпрокурора вручили подозреваемому ходатайство об избрании меры пресечения в  виде содержания.

Дополнение

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, призвавший Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

"Если в их головах национальные интересы = поражения Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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