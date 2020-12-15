Нардепы внесли изменения в повестку дня четвертой сессии ВР

Так, постановлением было принято решение о включении в повестку дня третьей сессии ВР ряда законопроектов, в частности, о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также о внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг.

Кроме того, в повестку дня сессии были внесены законодательные инициативы по саморегулированию хозяйственной и профессиональной деятельности, а также по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Предусмотрено включение в повестку дня законопроекта о внесении изменения в статью 10 Закона Украины "О государственных наградах Украины" - о введении почетного звания "Заслуженный работник сферы телекоммуникаций Украины", а также о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Также предусмотрено вынесение на повестку дня законопроекта о внесении изменений в законодательство Украины об административных правонарушениях, уголовного законодательства и уголовного процессуального законодательства о деятельности Службы безопасности Украины и разведывательных органов.

Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник, 15 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - во втором чтении проект Госбюджета на 2021 год.