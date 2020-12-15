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Нардепи внесли зміни до порядку денного четвертої сесії ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №3050а-13, яким включила до порядку денного четвертої сесії ВР дев’ятого скликання низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи внесли зміни до порядку денного четвертої сесії ВР

Так, постановою було ухвалене рішення про включення до порядку денного третьої сесії ВР низки законопроектів, зокрема, про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг.

Окрім того, до порядку денного сесії було внесено законодавчі ініціативи щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності, а також щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Передбачено включення до порядку денного законопроекту щодо внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" - щодо запровадження почесного звання "Заслужений працівник сфери телекомунікацій України", а також про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Також передбачено винесення на порядок денний законопроекту про внесення змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та кримінального процесуального законодавства щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних органів.

Нагадаємо, Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема - у другому читанні проект Держбюджету на 2021 рік.

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