Нардепы требуют от правительства внести кандидатуру министра здравоохранения на голосование ВР

При этом, по словам политика, он лично не будет голосовать за У.Супурн в случае внесения ее кандидатуры на пост главы Минздрава, так как за время ее работы в должности исполняющей обязанности до сих пор не была принята Концепция развития национальной системы здравоохранения, не реализуются уже действующие законы и провалены закупки лекарств.

"Побудить к выступлению меня заставило сегодня заявление Премьер-министра о том, что на девятом месяце работы правительства они приступают к политическим консультациям по оформлению кандидатуры на должность в Кабинет министров. Скажите, пожалуйста, где вы видели в цивилизованном мире государство, где правительство работает девять месяцев без министра здравоохранения. Сегодня это неполноценное правительство, а именно таким оно является без министра здравоохранения, делает и неполные выводы о том, что происходит.

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Нам говорят, что принята Концепция развития здравоохранения. Я хотел бы напомнить и господину С.Кубиву и господину В.Гройсману о том, что принятие Концепции развития финансирования системы здравоохранения и принятие Концепции общественного здоровья - это не является Концепцией развития национальной системы здравоохранения, а это лишь маленькие фрагменты, которые ни к чему не приведут. А если вы считаете постановление Кабмина о перераспределении средств и об изменении финансирования "Охматдета" реформой, - то вам должно быть стыдно за это. Мы требуем внесения в зал кандидатуры на должность министра здравоохранения. Кабмин, вносите кого хотите, но у нас своя позиция однозначна: мы не будем поддерживать кандидатуру У.Супрун", - подчеркнул И.Шурма.

Нардеп также объяснил, почему против голосования за назначение У.Супрун министром.

"Если большинство, уже однажды посадило в кресло историка Квиташвили, который завалил всю работу, то, пожалуйста, - голосуйте за У.Супрун и несите за это ответственность. Почему мы не будем голосовать за У.Супрун? Потому что на сегодняшний день не предложена и не принята Концепция развития национальной системы здравоохранения. Сегодня не реализуется уже действующий закон об экстренной медицинской помощи, который гарантирует безопасность жизнедеятельности людей. Сегодня госзакупки на 2016 год полностью завалены и ничего не закуплено.

На сегодняшний день мы все говорим: "не финансируется здравоохранение в полном объеме". У меня есть вопрос к У.Супрун, каким образом Вы подписали этот бюджет, где не хватает денег. Почему на заседаниях правительства Вы не отстаиваете интересы ни людей, ни работников здравоохранения.

Мы требуем внесения кандидатуры и пусть берут ответственность за состояние дел в здравоохранении", - подчеркнул нардеп.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа О.Мусия, у В.Гройсман должны нести ответственность за нелегитимность работы У.Супрун.