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Нардепы требуют от правительства внести кандидатуру министра здравоохранения на голосование ВР

Нардепы требуют от правительства внести кандидатуру министра здравоохранения на голосование ВР

Киев • УНН

 • 7251 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет министров без министра здравоохранения является неполноценным. Поэтому кандидатура на эту должность должна быть внесена на голосование Верховной Рады. Об этом сегодня во время выступления с трибуны в парламенте заявил нардеп, член комитета ВР по вопросам здравоохранения Игорь Шурма, передает корреспондент УНН.

При этом, по словам политика, он лично не будет голосовать за У.Супурн в случае внесения ее кандидатуры на пост главы Минздрава, так как за время ее работы в должности исполняющей обязанности до сих пор не была принята Концепция развития национальной системы здравоохранения, не реализуются уже действующие законы и провалены закупки лекарств.

"Побудить к выступлению меня заставило сегодня заявление Премьер-министра о том, что на девятом месяце работы правительства они приступают к политическим консультациям по оформлению кандидатуры на должность в Кабинет министров. Скажите, пожалуйста, где вы видели в цивилизованном мире государство, где правительство работает девять месяцев без министра здравоохранения. Сегодня это неполноценное правительство, а именно таким оно является без министра здравоохранения, делает и неполные выводы о том, что происходит.

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Нам говорят, что принята Концепция развития здравоохранения. Я хотел бы напомнить и господину С.Кубиву и господину В.Гройсману о том, что принятие Концепции развития финансирования системы здравоохранения и принятие Концепции общественного здоровья - это не является Концепцией развития национальной системы здравоохранения, а это лишь маленькие фрагменты, которые ни к чему не приведут. А если вы считаете постановление Кабмина о перераспределении средств и об изменении финансирования "Охматдета" реформой, - то вам должно быть стыдно за это. Мы требуем внесения в зал кандидатуры на должность министра здравоохранения. Кабмин, вносите кого хотите, но у нас своя позиция однозначна: мы не будем поддерживать кандидатуру У.Супрун", - подчеркнул И.Шурма.

Нардеп также объяснил, почему против голосования за назначение У.Супрун министром.

"Если большинство, уже однажды посадило в кресло историка Квиташвили, который завалил всю работу, то, пожалуйста, - голосуйте за У.Супрун и несите за это ответственность. Почему мы не будем голосовать за У.Супрун? Потому что на сегодняшний день не предложена и не принята Концепция развития национальной системы здравоохранения. Сегодня не реализуется уже действующий закон об экстренной медицинской помощи, который гарантирует безопасность жизнедеятельности людей. Сегодня госзакупки на 2016 год полностью завалены и ничего не закуплено.

На сегодняшний день мы все говорим: "не финансируется здравоохранение в полном объеме". У меня есть вопрос к У.Супрун, каким образом Вы подписали этот бюджет, где не хватает денег. Почему на заседаниях правительства Вы не отстаиваете интересы ни людей, ни работников здравоохранения.

Мы требуем внесения кандидатуры и пусть берут ответственность за состояние дел в здравоохранении", - подчеркнул нардеп.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа О.Мусия, у В.Гройсман должны нести ответственность за нелегитимность работы У.Супрун.

Украинские Национальные Новости

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