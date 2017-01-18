Нардепи вимагають від уряду внести кандидатуру міністра охорони здоров’я на голосування ВР

При цьому, за словами політика, він особисто не голосуватиме за У.Супурн у разі внесення її кандидатури на посаду голови МОЗ, тому що за час її роботи на посаді виконуючої обов’язки досі не було прийнято Концепцію розвитку національної системи охорони здоров’я, не реалізовуються вже діючі закони та провалені закупівлі ліків.

"Спонукати до виступу мене змусила сьогодні заява Прем’єр-міністра про те, що на дев’ятому місяці роботи уряду вони приступають до політичних консультацій щодо оформлення кандидатури на посаду до Кабінету міністрів. Скажіть, будь ласка, де ви бачили в цивілізованому світі державу, де уряд працює дев’ять місяців без міністра охорони здоров’я. Сьогодні цей неповноцінний уряд, а саме таким він є без міністра охорони здоров’я, робить і неповні висновки стосовно того, що відбувається.

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Нам говорять, що прийнята Концепція розвитку охорони здоров’я. Я хотів би нагадати і пану С.Кубіву і пану В.Гройсману про те, що прийняття Концепції розвитку фінансування системи охорони здоров’я і прийняття Концепції громадського здоров’я - це не є Концепцією розвитку національної системи охорони здоров’я, а це лише маленькі фрагменти, які ні до чого не приведуть. А якщо ви вважаєте постанову Кабміну про перерозподіл коштів і про зміну фінансування "Охмадиту" реформою, - то вам повинно бути соромно за це. Ми вимагаємо внесення в зал кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я. Кабмін, вносьте кого хочете, але у нас своя позиція є однозначна: ми не будемо підтримувати кандидатуру У.Супрун", - наголосив І.Шурма.

Нардеп також пояснив, чому проти голосування за призначення У.Супрун міністром.

"Якщо більшість, яка вже одного разу посадила в крісло історика Квіташвілі, який завалив всю роботу, то, будь ласка, - голосуйте за У.Супрун і несіть за це відповідальність. Чому ми не будемо голосувати за У.Супрун? Тому що на сьогоднішній день не запропонована і не прийнята Концепція розвитку національної системи охорони здоров’я. Сьогодні не реалізується вже діючий закон про екстрену медичну допомогу, який гарантує безпеку життєдіяльності людей. Сьогодні держзакупівлі на 2016 рік повністю завалені і нічого не закуплено.

На сьогоднішній день ми всі говоримо: "не фінансується охорона здоров’я у повному об’ємі". У мене є запитання до У.Супрун, яким чином Ви підписали цей бюджет, де бракує грошей. Чому на засіданнях уряду Ви не відстоюєте інтереси ні людей, ні працівників охорони здоров’я.

Ми вимагаємо внесення кандидатури і нехай беруть відповідальність за стан справ в охороні здоров’я", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа О.Мусія, у В.Гройсмана мають нести відповідальність за нелегітимність роботи У.Супрун.