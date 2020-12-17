Нардепы приняли законопроект Зеленского об "инвестнянях"

Так, законопроектом предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры (так называемые инвестняни) и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот путем строительства/реконструкции некоторой инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, инженерные коммуникации и т.п.) за счет государства. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Отмечается, что размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро. В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году.

Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Также законопроектом предусматривается введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, две недели назад нардепы направили законопроект в комитет на доработку к повторному второму чтению. По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Раде по результатам рассмотрения в повторном втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками.