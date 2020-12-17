Нардепи ухвалили законопроект Зеленського про "інвестнянь"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Відповідне рішення підтримали 252 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери (так звані інвестняні) та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг шляхом будівництва/реконструкції деякої інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо) за кошти держави. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.
Зазначається, що розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро. У процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році.
Строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років.
Також законопроектом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в межах здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
Нагадаємо, два тижні тому нардепи направили законопроект до комітету на доопрацювання до повторного другого читання. За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Раді за результатами розгляду у повторному другому читанні ухвалити проект закону в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням.