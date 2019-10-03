Нардепы приняли законопроект по планированию работы в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект 1042-1 по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины предлагает ввести планирование законопроектных работ, а именно по представлению главы Верховной Рады Украины, с учетом предложений комитетов Верховной Рады Украины, Верховной Радой Украины утверждается план законопроектных работ Верховной Рады Украины, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.
План законопроектных работ Верховной Рады Украины должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии Верховной Рады Украины.
Напомним, что 13 сентября народные депутаты приняли в первом чтении проект закона №1042-1.