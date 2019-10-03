Нардепи ухвалили законопроект щодо планування роботи в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект 1042-1 щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України пропонує запровадити планування законопроектних робіт, а саме за поданням голови Верховної Ради України, з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України, Верховною Радою України затверджується план законопроектних робіт Верховної Ради України, який включає перелік питань, що потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів.
План законопроектних робіт Верховної Ради України повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії Верховної Ради України.
Нагадаємо, що 13 вересня народні депутати ухвалили у першому читанні проект закону №1042-1.