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Нардепы поддержали изменения в регламент Рады по публикации законопроектов

Нардепы поддержали изменения в регламент Рады по публикации законопроектов

Киев  •  УНН

 • 12746 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №4334 о внесении изменений в регламент относительно опубликования решений парламента. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, проект закона предусматривает, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений Верховной Рады Украины будет осуществляться только в газете "Голос Украины".

Отмечается, что представленный законопроект направлен на оптимизацию расходов, направленных на опубликование решений Рады.

По мнению нардепов, принятие проекта закона как закона повлияет на расходную часть Государственного бюджета Украины и позволит уменьшить расходы на деятельность Верховной Рады Украины.

Нардепы также проголосовали за сокращение наполовину срока подачи поправок и предложений и подготовки законопроекта ко второму чтению.

Как сообщал УНН, 16 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

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