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Нардепи підтримали зміни до регламенту Ради щодо публікації законопроектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада України прийняла за основу проект закону №4334 про внесення змін до регламенту щодо опублікування рішень парламенту. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень Верховної Ради України здійснюватиметься лише у газеті "Голос України".

Зазначається, що поданий законопроект спрямовано на оптимізацію витрат, спрямованих на опублікування рішень Ради.

На думку нардепів, прийняття проекту закону як закону вплине на видаткову частину Державного бюджету України і дозволить зменшити видатки на діяльність Верховної Ради України.

Нардепи також проголосували за скорочення наполовину строку подачі правок та пропозицій та підготовки законопроекту до другого читання.

Як повідомляв УНН, 16 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №1043 про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Українські Національні Новини

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