Нардепы поддержали за основу совершенствования охраны географических указаний
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект 1065 по совершенствованию правовой охраны географических указаний. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза.
По мнению авторов законопроекта, он обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации, адаптацию национальных актов законодательства к праву Европейского Союза, усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний.
Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтении.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.