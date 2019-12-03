Нардепы хотят расширить возможности самопредставительства органов властей в суде

Проект Закона №2261 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины предусматривает надлежащее обеспечение органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания (то есть юридических лиц и публичного, так и частного права) право на доступ к суду и надлежащую юридическую помощь, квалифицированную защиту их прав и законных интересов, рациональное использование средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

По мнению авторов законопроекта, он намерен расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде. А именно предоставить такую возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и другим уполномоченным лицам в соответствии с законом, устава, положения, трудового договора (т.е. включая работников) и др.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины.

Ранее УНН сообщал, что Конституционный суд Украины предоставил заключение по делу об отмене адвокатской монополии, которым законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.