Нардепы готовы 29 августа голосовать руками - Стефанчук

"Конечно, если такое (невозможность электронного голосования - ред.) произойдет, то мы перейдем к дедовскому способу голосования - голосования руками. Мы для этого и создаем счетную комиссию, но очень надеемся, что "Рада-3" как работала, так и будет работать", - подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что есть опасения из-за отсутствия технической гарантии работы установленной в ВР системы вмешательства в процесс голосования нардепов.

Напомним, ГБР проводит следственные действия в Верховной Раде.