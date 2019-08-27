Нардепи готові 29 серпня голосувати руками – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під час першого засідання Верховної Ради 9 скликання новообрані народні депутати голосуватимуть руками, якщо в цьому виникне потреба. Про це під час спілкування з журналістами заявив новообраний народний депутат від партії “Слуга народу”, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.
“Звичайно, якщо таке (неможливість електронного голосування – ред.) станеться, то ми перейдемо до дідівського способу голосування - голосування руками. Ми для цього і створюємо лічильну комісію, але дуже сподіваємося, що “Рада-3” як функціонувала, так і буде функціонувати”, - наголосив Стефанчук.
Він також зауважив, що є побоювання через відсутність технічної гарантії роботи встановленою у ВР системи у втручанні в процес голосування нардепів.
Нагадаємо, ДБР проводить слідчі дії у Верховній Раді.