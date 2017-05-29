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Нардеп рассказал, как под видом лотерей легализуют азартные игры

Киев • УНН

 • 7601 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Благодаря документа Минфина, организаторы азартных игр смогут замаскироваться под лотереи и наполнить города Украины "однорукими бандитами". Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Нардеп рассказал, как под видом лотерей легализуют азартные игры

Речь идет о разработанном Минфином проект лицензионных условий для лотерейных операторов.

"Любой, кто даже поверхностно пересмотрит разработанный Министерством финансов проект лицензионных условий для лотерейщиков, обнаружит, что документ не содержит ответа на главный вопрос: как государство собирается контролировать их соблюдение операторами.

Кабмин якобы намерен установить контроль над проведением лотерей, но на деле это же контроль дырявый как решето", - отметил Д.ТЫМЧУК.

Отсутствие контроля приведет к распространению игорных заведений, пояснил он.

"Минфин не способен проверить каждое из десятков тысяч заведений. Прежде всего тех, где игра ведется на так называемых ЛТС (лотерейные терминалы самообслуживания). А это обычные компьютерные мониторы, куда владелец заведения может дистанционно вывести любой игровой софт. И незаконный, и часто завязан на Россию. А если есть подозрение, что готовится проверка - через минуту поменять его на законный лотерейный.

Это лишь один из примеров обхода лицензионных условий, на самом деле таких способов наберется несколько десятков", - подчеркнул Д.ТЫМЧУК.

При этом владельцы заведений могут просто не показывать контролирующему органу реальное количество ЛТС в каждом заведении или специально занижать данные об оборотах, чтобы платить меньше налогов. Все равно Минфин это никак не проконтролирует, убежден нардеп.

"В результате государство рискует потерять миллионные, если не миллиардные поступления в бюджет в виде налогов с лотерейного бизнеса, и все поплывет в частный карман.

И, поверьте мне, если сами буквально предлагает его обмануть - найдутся тысячи желающих, которые этим воспользуются. Тем более в этой сфере бизнеса, где обороты фантастические. Очень плохо, что чиновники Минфина этого не понимают, особенно сегодня, когда идет война и каждая государственная копейка на особом счету.

Кроме этого Минфин в проекте лицензирования даже четко не разделил лотереи Тото и букмекерство. Последнее относится к азартным играм, которые запрещены у нас еще с 2009 года. То есть, Украина может получить заодно легализации азартных игр.

Ждите наводнение в городах "одноруких бандитов". Только теперь под "крышей" Данилюка и руководства Кабмина", - резюмировал Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, Минфин может спровоцировать массовую игромании в стране.

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