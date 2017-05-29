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Нардеп розповів, як під виглядом лотерей легалізують азартні ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Завдяки документу Мінфіну, організатори азартних ігор зможуть замаскуватися під лотереї і наповнити міста України “однорукими бандитами”. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Дмитро Тимчук, передає УНН.

Нардеп розповів, як під виглядом лотерей легалізують азартні ігри

Йдеться про розроблений Мінфіном проект ліцензійних умов для лотерейних операторів.

“Будь-який, хто навіть поверхнево перегляне розроблений Міністерством фінансів проект ліцензійних умов для лотерейників, виявить, що документ не містить відповіді на головне питання: як саме держава збирається контролювати їх дотримання операторами.

Кабмін, нібито, має намір встановити контроль над проведенням лотерей, але на ділі цей же контроль дірявий як решето”, - зазначив Д.Тимчук.

Відсутність контролю призведе до поширення гральних закладів, пояснив він.

“Мінфін не здатний перевірити кожне з десятків тисяч закладів. Перш за все тих, де гра ведеться на так званих ЛТС (лотерейні термінали самообслуговування). А це звичайні комп’ютерні монітори, куди власник закладу може дистанційно вивести будь-якій гральний софт. І незаконний, і часто зав’язаний на Росію. А якщо є підозра, що готується перевірка — за хвилину поміняти його на законний лотерейний.

Це лише один з прикладів обходу ліцензійних умов, насправді таких способів набереться кілька десятків”, - підкреслив Д.Тимчук.

При цьому власники закладів можуть просто не показувати контролюючому органу реальна кількість ЛТС в кожному закладі або спеціально занижувати дані про обороти, щоб платити менше податків. Все одно Мінфін це ніяк не проконтролює, переконаний нардеп.

“В результаті держава ризикує втратити мільйонні, якщо не мільярдні надходження до бюджету у вигляді податків з лотерейного бізнесу, і все попливе в приватну кишеню.

І, повірте мені, якщо держава сама буквально пропонує його надурити — знайдуться тисячі охочих, які цим скористаються. Тим більше в цій сфері бізнесу, де обороти фантастичні. Дуже погано, що чиновники Мінфіну цього не розуміють, особливо сьогодні, коли йде війна і кожна державна копійка на особливому рахунку.

Крім цього Мінфін в проекті ліцензування навіть чітко не розділив лотереї Тото і букмекерство. Останнє відноситься до азартних ігор, які заборонені у нас ще з 2009 року. Тобто, Україна може отримати заодно легалізацію азартних ігор.

Чекайте повінь в містах "одноруких бандитів". Тільки тепер під "дахом" Данилюка і керівництва Кабміну”, - резюмував Д.Тимчук.

Як повідомляв УНН, Мінфін може спровокувати масову ігроманію в країні. 

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