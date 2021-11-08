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Нардеп рассказал, когда отечественный инвестор в Украине будет защищен

Киев • УНН

 • 21273 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Только когда власть поставит в равные условия иностранных и отечественных инвесторов, национальный инвестор будет защищен. Об этом УНН рассказал нардеп от “Батькивщины” Михаил Цимбалюк. По его мнению, сейчас иностранные инвесторы имеют преференции в отношении своей работы в Украине, а отечественный должен сам защищать свои интересы.

Нардеп рассказал, когда отечественный инвестор в Украине будет защищен

Цитата

“В Украине явно есть перекос в отношении власти к национальному и иностранному инвестору. Мы тут им, иностранным инвесторам, создаем законы об инвестиционных нянях, делаем преференции, забывая, что крупнейшими иностранными инвесторами за последние годы внутренние компании. Именно поэтому мы требуем, чтобы власть наконец пересмотрела свою позицию и поставила всех в равные условия”, — считает Михаил Цимбалюк.

Нардеп напомнил, что сейчас для защиты прав иностранного инвестора в Украине даже создана специальная ВСК. Отечественный инвестор тем временем должен защищать себя самостоятельно.

“Для иностранного инвестора создана комиссия для защиты его прав. А для отечественного — вообще ничего не происходит в положительном плане: лишь давление налогами и создание условий по дополнительной нагрузке. Создается впечатление, что нынешняя власть только ждет иностранцев, которые бы с чем-нибудь сюда зашли и чтобы мы могли отчитываться что, мол создаем им условия. А относительно отечественного инвестора — они, вкладывая ту же сумму сюда в страну, что и иностранный, не имеют никаких преференций”, — заявил Цимбалюк.

Добавим

Недавно юрист назвал решение, которые выносятся на Временных специальных комиссиях, в частности — на ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, пиаром, который может использоваться депутатами для воздействия на различные инстанции, в том числе и судебную.

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