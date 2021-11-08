Нардеп розповів, коли вітчизняний інвестор в Україні буде захищений

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“В Україні явно є перекіс у ставленні влади до національного та іноземного інвестора. Ми тут їм, іноземним інвесторам, створюємо закони про інвестиційних нянь, робимо преференції, забуваючи, що найбільшими іноземними інвесторами за останні роки є внутрішні компанії... Саме тому ми вимагаємо, щоб влада врешті переглянула свою позицію і поставила всіх у рівні умови”, — вважає Михайло Цимбалюк.

Нардеп нагадав, що наразі для захисту прав іноземного інвестора в Україні навіть створена спеціальна ТСК. Вітчизняний інвестор тим часом має захищати себе самостійно.

“Для іноземного інвестора створена комісія для захисту його прав. А для вітчизняного — взагалі нічого не відбувається в позитивному плані: лише тиск податками і створення умов щодо додаткового навантаження. Складається враження, що теперішня влада лише чекає іноземців, які би з будь-чим сюди зайшли і щоб ми могли звітувати що, мовляв створюємо їм умови. А щодо вітчизняного інвестора — вони, вкладаючи ту ж суму сюди в країну, що й іноземний, не мають ніяких преференцій”, — заявив Цимбалюк.

Додамо

Нещодавно юрист назвав рішення, які виносяться на Тимчасових спеціальних комісіях, зокрема — на ТСК з питань захисту прав інвесторів, піаром, який може використовуватися депутатами для впливу на різні інстанції, у тому числі — й судову.