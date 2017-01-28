Нардеп о стрельбе в Княжичах: многое скрывается

"Я действительно считаю, что в истории с Княжичами многое скрывается. Это правда. Второй момент, при всем уважении к полицейским, потому что я работал и понимаю, мне кажется, что у любого начальника в этой ситуации есть выбор: или ты защищаешь систему, понимая точно, что эта система может угрожать безопасности, в том числе сотрудникам и обществу, или ты защищаешь четко букву закона и факты, которые есть ", - отметил парламентарий.

По его словам, ощущение того, что о трагедии в Княжичах "чего-то недоговаривали", было изначально.

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что по результатам служебного расследования по делу о перестрелке между правоохранителями были уволены 8 человек . Глава МВД также отметил, что событие в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.