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Нардеп о стрельбе в Княжичах: многое скрывается

Нардеп о стрельбе в Княжичах: многое скрывается

Киев • УНН

 • 14318 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В ситуации, связанной с трагедией в Княжичах, где при перестрелке погибли 5 правоохранителей, многое скрывается. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил народный депутат Мустафа Найем, передает УНН.

"Я действительно считаю, что в истории с Княжичами многое скрывается. Это правда. Второй момент, при всем уважении к полицейским, потому что я работал и понимаю, мне кажется, что у любого начальника в этой ситуации есть выбор: или ты защищаешь систему, понимая точно, что эта система может угрожать безопасности, в том числе сотрудникам и обществу, или ты защищаешь четко букву закона и факты, которые есть ", - отметил парламентарий.

По его словам, ощущение того, что о трагедии в Княжичах "чего-то недоговаривали", было изначально.

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что по результатам служебного расследования по делу о перестрелке между правоохранителями были уволены 8 человек . Глава МВД также отметил, что событие в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.

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