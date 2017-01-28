Нардеп про стрілянину у Княжичах: багато чого приховується

"Я дійсно вважаю, що в історії з Княжичами багато чого приховується. Це правда. Другий момент, при всій повазі до поліцейських, тому що я працював і розумію, мені здається, що у будь-якого начальника в цій ситуації є вибір: або ти захищаєш систему, розуміючи точно, що ця система може загрожувати безпеці, в тому числі співробітників, і суспільства, або ти захищаєш чітко букву закону і факти, які є", - зазначив парламентарій.

За його словами, відчуття того, що про трагедію в Княжичах "чого недоговорювали", було спочатку.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за результатами службового розслідування у справі про перестрілку між правоохоронцями було звільнено 8 осіб. Глава МВС також зазначив, що подія в Княжичах стало результатом серйозної недоробки в плануванні операції.