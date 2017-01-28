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Нардеп про стрілянину у Княжичах: багато чого приховується

Нардеп про стрілянину у Княжичах: багато чого приховується

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У ситуації, пов'язаною з трагедією в Княжичах, де при перестрілці загинули 5 правоохоронців, багато чого приховується. Про це в ефірі на "112 Україна" заявив народний депутат Мустафа Найєм, передає УНН.

"Я дійсно вважаю, що в історії з Княжичами багато чого приховується. Це правда. Другий момент, при всій повазі до поліцейських, тому що я працював і розумію, мені здається, що у будь-якого начальника в цій ситуації є вибір: або ти захищаєш систему, розуміючи точно, що ця система може загрожувати безпеці, в тому числі співробітників, і суспільства, або ти захищаєш чітко букву закону і факти, які є", - зазначив парламентарій.

За його словами, відчуття того, що про трагедію в Княжичах "чого недоговорювали", було спочатку.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за результатами службового розслідування у справі про перестрілку між правоохоронцями було звільнено 8 осіб. Глава МВС також зазначив, що подія в Княжичах стало результатом серйозної недоробки в плануванні операції.

Українські Національні Новини

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