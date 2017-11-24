Нардеп объяснил, почему иностранцы покупают в Интернете активнее украинцев

Ссылаясь на данные аналитиков Nielsen, нардеп рассказал, что в украинскую виртуальную корзину почти не попадают продукты питания.

"Так, 6% украинцев сказали, что в Интернете покупают упакованные продукты питания и только 4% - свежие продукты. Для сравнения, в Великобритании и Южной Корее доля потребителей, которые покупают свежие продукты онлайн, самая высокая в списке из 64 стран, где проводилось исследование, - 37%. То есть, это каждый третий англичанин или кореец. Аналитики Nielsen убеждены, что такие данные исследования демонстрируют высокий потенциал развития онлайн-ритейла", - написал он.

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По мнению же нардепа, такая статистика свидетельствует о неготовности соотечественников доверять "виртуальному" продавцу.

"Как по мне, то подобные цифры свидетельствуют неготовность украинцев отказаться от привычных покупок продуктов из-за недоверия продавцу по ту сторону экрана и полную незащищенность интернет-шоппинга в Украине с точки зрения законодательства.

У нас сегодня от "реального" недобросовестного продавца никто никого не защищает (проверок нет, ответственных за продажу некачественных товаров не наказывают)... а о контроле "виртуального" продавца - пока и говорить рано", - написал он.

С.Тригубенко убежден, что онлайн-ритейл должен развиваться параллельно с законодательным урегулированием сферы с целью защиты прав потребителей.

"Поэтому если хотим двигаться в ногу с мировыми трендами, развивать комфортный для потребителя онлайн-ритейл, должны сначала законодательно урегулировать эту сферу так, чтобы работала защита прав потребителей", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, эксперты утверждают, что 95% всех предложений водки, вина, коньяка и других "согревающих" в Интернете - скорее всего, нелегальные и опасные.