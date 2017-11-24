Нардеп пояснив, чому іноземці купують в Інтернеті активніше за українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Інтернет-шопінг в Україні є повністю незахищеним з точки зору законодавста. І тому, коли у світі зростає частка інтернет-рітейлу у сфері продуктів харчування, українці - пасуть задніх. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.
Посилаючись на дані аналітиків Nielsen, нардеп розповів, що в український віртуальний кошик майже не потрапляють продукти харчування.
"Так, 6% українців сказали, що в Інтернеті купують упаковані продукти харчування і лише 4% - свіжі продукти. Для порівняння, у Великобританії і Південній Кореї частка споживачів, які купують свіжі продукти онлайн, найвища в списку із 64 країн, де проводилося дослідження - 37%. Тобто, це кожен третій англієць чи кореєць. Аналітики Nielsen переконані, що такі дані дослідження демонструють високий потенціал розвитку онлайн-рітейлу", - написав він.
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На думку ж нардепа, така статистика свідчить про неготовність співвітчизників довіряти "віртуальному"продавцю.
"Як на мене, то подібні цифри засвідчують неготовність українців відмовитися від звичних покупок продуктів через недовіру продавцю по той бік екрану та повну незахищеність Інтернет-шопінгу в Україні з точки зору законодавства.
У нас сьогодні від “реального” недобросовісного продавця ніхто нікого не захищає (перевірок немає, відповідальних за продаж неякісних товарів не карають)... а про контроль “віртуального” продавця - поки й говорити зарано", - написав він.
С.Тригубенко переконаний, що онлайн-рітейл має розвиватися паралельно із законодавчим врегулюванням сфери з метою захисту прав споживачів.
"А тому якщо хочемо рухатися у ногу зі світовими трендами, розвивати комфортний для споживача онлайн-рітейл, маємо спершу законодавчо врегулювати цю сферу так, щоб працював захист прав споживачів", - резюмував він.
Як повідомляв УНН, експерти переконують, що 95% усіх пропозицій горілки, вина, коньяку та інших “зігріваючих” в Інтернеті — скоріш за все, нелегальні та небезпечні.