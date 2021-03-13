Нардеп Ивченко рассказал, как государственная поддержка фермерства сохраняет и развивает село

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"Чем больше людей заняты - тем больше их остается в селе. Если 30-50 человек заняты, и еще 30-40 будут, скажем, на сезонных работах, то это 100 человек и 50 домов, которые будут жить на определенной территории, строить дороги, платить налоги. Это означает, что они будут сохранять язык, традиции. Если будет сохраняться в селе инфраструктура, тогда будет сохраняться село, будут рождаться дети и ходить в детские сады, школы", - отметил парламентарий.

Детали

В то же время Вадим Ивченко отметил, что село исчезает, когда приходит крупный агрохолдинг и скупает землю вокруг.

"Если вокруг села землю скупит агрохолдинг - ему уже село не нужно. Я так вижу, у нас постепенно села будут исчезать. А там, где нет инфраструктуры, там и земля дешевле: просто поле. Комбайны могут в будущем ходить от Карпат до Днепра. Это - неправильный подход", - считает он.

К тому же Ивченко уверен, что нужно внедрять политику по сохранению сельской сети любым возможным способом, поэтому поддержка фермерства на местах может эффективно помогать в этом деле.

"В деревню же люди почти не возвращаются - постепенно миграция из села идет. Молодежь переселяется в города или районные центры. Поэтому нужно, чтобы работала политика по сохранению поселенческой сельской сети, по децентрализации налогов с городов в села, поддержки мелкого фермера, которое будет жить и создавать рабочие места. Если он будет на территории создавать рабочие места - там будет жить село. Поэтому здесь комплексная система. Без нее, к сожалению, мы идем на то, что села быстро будут падать, особенно при открытии рынка земли", - отметил народный депутат.

Дополнение

Напомним, президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич рассказал, что Украина на грани потери сельской местности. По его мнению, вершиной кризиса сельских территорий стало разрушение в 2019 году Министерства аграрной политики. Чтобы остановить разрушительные процессы, развитие сельских территорий необходимо положить на единый центральный орган, ведь никто сейчас систематически не занимается решением вопроса.