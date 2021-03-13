Нардеп Івченко розповів, як державна підтримка фермерства зберігає та розвиває село

Цитата

“Чим більше людей зайняті — тим більше їх лишається в селі. Якщо 30-50 людей зайняті, і ще 30-40 будуть, скажімо, на сезонних роботах, то це 100 людей і 50 домів, які будуть жити на певній території, будувати дороги, сплачувати податки. Це означає, що вони зберігатимуть мову, традиції. Якщо буде зберігатися в селі інфраструктура, тоді зберігатиметься село, народжуватимуться діти і ходитимуть у дитячі садочки, школи”, — зазначив парламентар.

Деталі

Водночас Вадим Івченко наголосив, що село зникає, коли приходить великий агрохолдинг і скуповує землю навколо.

“Якщо навколо села землю скупить агрохолдинг — йому вже село не потрібно. Я так бачу, у нас поступово села будуть зникати. А там, де немає інфраструктури, там і земля дешевша: просто поле. Комбайни можуть у майбутньому ходити від Карпат до Дніпра. Це — неправильний підхід”, — вважає він.

До того ж Івченко впевнений, що потрібно впроваджувати політику зі збереження сільської мережі у будь-який можливий спосіб, саме тому підтримка фермерства на місцях може ефективно допомагати у цій справі.

“У село ж люди майже не повертаються — поступово міграція з села іде. Молодь переселяється в міста або районні центри. Тому потрібно, щоб працювала політика зі збереження поселенської сільської мережі, з децентралізації податків із міст у села, підтримки дрібного фермера, який буде жити і створювати робочі місця. Якщо він буде на території створювати робочі місця — там буде жити село. Тому тут комплексна система. Без неї, на жаль, ми йдемо на те, що села швидко будуть занепадати, особливо при відкритті ринку землі”, — зауважив народний депутат.

Доповнення

Нагадаємо, президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич розповів, що Україна на межі втрати сільської місцевості. На його думку, вершиною кризи сільських територій стала руйнація у 2019 Міністерства аграрної політики. Щоб зупинити руйнівні процеси, розвиток сільських територій необхідно покласти на єдиний центральний орган, адже ніхто зараз систематично не займається розв’язанням питання.