Напряженность в ЕС из-за агроимпорта из Украины распространилась на рынок сахара - Bloomberg
Французские производители сахарной свеклы хотят, чтобы импорт сахара из Украины, который потенциально может достичь 800 000 тонн, был реэкспортирован за пределы ЕС, чтобы не нанести ущерб местным рынкам. Украинский экспорт должен удвоиться по сравнению с предыдущим сезоном и значительно превысить средний пятилетний показатель, отмечает Bloomberg
На Киевском направлении мобильные группы уничтожили вражеский ''шахед''
Украинские военные на Киевском направлении сбили вражеский беспилотник "шахед" во время ночного налета.
Еще 1140 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 327 580 человек, 5538 танков, 323 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Враг 128 раз обстрелял Херсонщину за сутки: четверо раненых
Российские войска 128 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, в результате чего четверо людей получили ранения и было разрушено административное здание.
За сутки украинские войска отбили 78 российских атак на разных направлениях - Генштаб
Украинские войска успешно отбили 78 российских атак в разных регионах, продолжая контрнаступательные операции и нанося потери российским войскам.
Авиация Сил обороны нанесла 16 авиаударов по российской армии за сутки - Генштаб
За минувшие сутки в 87 боевых столкновениях украинские войска нанесли 16 авиаударов по российским объектам, поразив, в частности, скопления личного состава, средства противовоздушной обороны и центр управления.
За ночь украинские Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник и 2 ракеты, запущенные Россией
Украинская противовоздушная оборона ночью успешно сбила 21 беспилотник и 2 из 3 российских ракет Х-59, которые нацеливались на Хмельницкую область.
В России заявили об атаке дрона на Москву
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, противовоздушная оборона РФ перехватила беспилотник, который нацелился на город, без повреждений и жертв.
Руководители ЦРУ и Моссада обсудили с премьер-министром Катара продолжение перемирия в Газе
Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Дохе с руководителем Моссада и премьер-министром Катара, чтобы обсудить продление перемирия в Газе и обмен пленными после того, как Катар объявил о продлении режима прекращения огня.
В Украине стартует национальный проект по обучению лидеров цифровой трансформации
Украина инициировала проект CDTO Campus для подготовки специалистов по цифровой трансформации для внедрения цифровых реформ и поддержки государственных служащих в цифровой сфере. Цель проекта - воспитать лидеров с навыками цифровизации, которые будут способствовать изменениям в государственных учреждениях и регионах.