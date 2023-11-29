Напряженность в ЕС из-за агроимпорта из Украины распространилась на рынок сахара - Bloomberg

Французские предприниматели, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, требуют, чтобы увеличивающийся импорт сахара из Украины реэкспортировался за пределы Европы, чтобы не нанести вред местным производителям, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Импорт украинского сахара в блок может достичь 700-800 тысяч тонн в сезоне 2023-2024 годов, заявила группа предпринимателей CGB во вторник. По данным Европейской комиссии, это будет примерно вдвое больше чем импорт в предыдущем сезоне и значительно выше среднего показателя в 21 500 тонн за пять лет до этого. Ранее Украина заявляла, что в этом сезоне ограничит экспорт сахара на уровне 650 тысяч тонн во всех направлениях.

"Нам нужен четкий ответ Европейской комиссии о будущем управлении этим притоком сахара", - говорится в презентации CGB.

Дополнение

Требования производителей сахара возникли после подобной напряженности из-за резкого роста экспорта зерна из Украины, которое побудило несколько восточноевропейских стран запретить закупки на том основании, что поставки снижали местные цены, пишет издание. Вторжение рф в Украину привело к перебоям в работе ее черноморских портов, заставив производителей зерна больше полагаться на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты через соседние страны.

Несмотря на рост импорта сахара из Украины, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. По данным ЕС, внутренние цены на белый сахар составляют более 800 евро (878 долларов США) за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет.