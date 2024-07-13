Белорусский президент заявил об отведении войск в связи с тем, что напряженность на границе с Украиной якобы ликвидирована. Пишет УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

13 июля самопровозглашенный президент Беларуси проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, после чего заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована, поскольку Киев отвел войска от белорусско-украинской границы.

По словам Лукашенко, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной. При этом также сообщил о своих надеждах:

"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет". – сообщил глава РБ.

Напомним

Штаб национального сопротивления получил доказательства того, что 558-й авиаремонтный завод в Беларуси проводит капитальный ремонт и модификацию российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, непосредственно поддерживая агрессию России против Украины.