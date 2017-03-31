В конце мая в Ашхабаде состоится форум Энергетической хартии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице Туркменистана 30-31 мая состоится форум Энергетической хартии, основной темой которого станет обсуждение международного механизма регулирования транзита энергоносителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Туркменистана.
Форум будет проходить под названием "На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов". В его рамках будет проведено дискуссию о роли транзита в обеспечении глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.
В мероприятии примут участие государственные должностные лица, представители международных организаций, предприятий и научных учреждений, которые обсуждят практические, правовые и регулятивные аспекты транзита энергоресурсов, в частности, природного газа, нефти и электроэнергии.
Напомним, что одним из ключевых аспектов энергетической стратегии Туркменистана является диверсификация, расширение географии экспорта природного газа и создание многовекторной газотранспортной системы. В числе приоритетов государства находится и международно-правовое регулирование транзита энергоносителей.
Ранее официальный Ашхабад предложил приступить в рамках ООН к выработке универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и безопасное функционирование международной энергетической инфраструктуры с учетом интересов как стран-производителей, так и транзитеров, и потребителей природного газа.
Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. На сегодня основными потребителями туркменских углеводородов являются Китай и Иран.
Отметим, по запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире. Страна активно ищет новые рынки сбыта в Европе и Азии.
Как сообщал УНН, 14 февраля Украина и Туркменистан договорились провести заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству.