В конце мая в Ашхабаде состоится форум Энергетической хартии

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52822 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105288 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162139 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119187 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118179 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113462 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104891 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155234 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В конце мая в Ашхабаде состоится форум Энергетической хартии

В конце мая в Ашхабаде состоится форум Энергетической хартии

Киев  •  УНН

 • 17048 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице Туркменистана 30-31 мая состоится форум Энергетической хартии, основной темой которого станет обсуждение международного механизма регулирования транзита энергоносителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Туркменистана.

Форум будет проходить под названием "На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов". В его рамках будет проведено дискуссию о роли транзита в обеспечении глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.

В мероприятии примут участие государственные должностные лица, представители международных организаций, предприятий и научных учреждений, которые обсуждят практические, правовые и регулятивные аспекты транзита энергоресурсов, в частности, природного газа, нефти и электроэнергии.

Напомним, что одним из ключевых аспектов энергетической стратегии Туркменистана является диверсификация, расширение географии экспорта природного газа и создание многовекторной газотранспортной системы. В числе приоритетов государства находится и международно-правовое регулирование транзита энергоносителей.

Ранее официальный Ашхабад предложил приступить в рамках ООН к выработке универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и безопасное функционирование международной энергетической инфраструктуры с учетом интересов как стран-производителей, так и транзитеров, и потребителей природного газа.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. На сегодня основными потребителями туркменских углеводородов являются Китай и Иран.

Отметим, по запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире. Страна активно ищет новые рынки сбыта в Европе и Азии.

Как сообщал УНН, 14 февраля Украина и Туркменистан договорились провести заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству.

 

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