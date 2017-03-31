Наприкінці травня в Ашгабаті відбудеться форум Енергетичної хартії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці Туркменістану 30-31 травня відбудеться форум Енергетичної хартії, основною темою якого стане обговорення міжнародного механізму регулювання транзиту енергоносіїв, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства закордонних справ Туркменістану.
Форум проходитиме під назвою "На шляху до багатосторонньої рамкової угоди щодо транзиту енергоресурсів". В його рамках буде проведено дискусіію про роль транзиту узабезпеченні глобальної енергетичної безпеки та сталого розвитку.
У заході візьмуть участь державні посадові особи, представники міжнародних організацій, промислового сектору та наукових установ, які обговорення практичні, правові та регулятивні аспекти транзиту енергоресурсів, зокрема природного газу, нафти та електроенергії.
Нагадаємо, що одним із ключових аспектів енергетичної стратегії Туркменістану є диверсифікація, розширення географії експорту природного газу та створення багатовекторної газотранспортної системи. У числі пріоритетів держави є й міжнародно-правове регулювання транзиту енергоносіїв.
Раніше офіційний Ашхабад запропонував приступити в рамках ООН до вироблення універсальних механізмів, які забезпечували б надійне і безпечне функціонування міжнародної енергетичної інфраструктури з урахуванням інтересів як країн-виробників, так і транзитерів й споживачів природного газу.
Туркменістан є одним з ключових гравців на газовому ринку в Каспійському регіоні та Центральній Азії. На сьогодні основними споживачами туркменських вуглеводнів є Китай та Іран.
Зазначимо, за запасами природного газу Туркменістан посідає четверте місце у світі. Країна акртивно шукає нові ринки збуту в Європі та Азії.
Як повідомляв УНН, 14 лютого Україна і Туркменістан домовились провести засідання міжурядової комісії із співпраці.