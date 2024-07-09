Коллектив Киевской областной военной администрации и райгосадминистраций области перечислит на помощь "Охматдету" однодневную заработную плату. На нужды маленьких пациентов больницы направят более 1,5 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Сила украинцев в единстве. Поэтому коллектив Киевской ОГА - 439 работников, а также райгосадминистраций области - 734 работника присоединились к помощи "Охматдету". Призываю также и все громады Киевщины присоединиться к помощи больнице", - отметил Руслан Кравченко.

Начальник Киевской ОВА отметил, что помочь маленьким пациентам и медицинскому персоналу "Охматдета" - это наш общий долг. Он отметил, что вчера весь мир увидел настоящий героизм медицинского персонала, который делал все возможное не только для спасения детей, но и для непрерывного лечения.

"И каждый из нас финансово должен помочь больнице как можно быстрее восстановиться и продолжать лечить детей", - подчеркнул Руслан Кравченко.

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