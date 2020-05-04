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Накануне в Киеве произошло всего четыре ДТП с пострадавшими

Киев • УНН

 • 15397 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В воскресенье, 3 мая, в столице произошло 4 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Накануне в Киеве произошло всего четыре ДТП с пострадавшими

Медики выезжали на четыре ДТП с пострадавшими: одному лицу помощь была оказана на месте, еще трое - госпитализированы. Никто не погиб.

Всего в течение воскресенья медицинские бригады осуществили 755 выездов на экстренные вызовы, в частности они оказали помощь 76 взрослым и 12 детям, которые были травмированы.

Также 3 мая в столице было зафиксировано два падения с высоты и два повешения.

Напомним, в Обухове в результате ДТП на обочину с высоты вылетели грузовик и легковушка.

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