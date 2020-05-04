Накануне в Киеве произошло всего четыре ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В воскресенье, 3 мая, в столице произошло 4 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Медики выезжали на четыре ДТП с пострадавшими: одному лицу помощь была оказана на месте, еще трое - госпитализированы. Никто не погиб.
Всего в течение воскресенья медицинские бригады осуществили 755 выездов на экстренные вызовы, в частности они оказали помощь 76 взрослым и 12 детям, которые были травмированы.
Также 3 мая в столице было зафиксировано два падения с высоты и два повешения.
Напомним, в Обухове в результате ДТП на обочину с высоты вылетели грузовик и легковушка.