Напередодні у Києві сталося всього чотири ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У неділю, 3 травня, у столиці сталося 4 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Медики виїздили на чотири ДТП з постраждалими: одній особі допомогу було надано на місці, ще трьох – госпіталізовано. Ніхто не загинув.
Загалом протягом неділі медичні бригади здійснили 755 виїздів на екстрені виклики, зокрема вони надали допомогу 76 дорослим та 12 дітям, які травмувалися.
Також 3 травня у столиці було зафіксовано два падіння з висоти та два повішання.
Нагадаємо, в Обухові внаслідок ДТП на узбіччя з висоти вилетіли вантажівка і легковик.