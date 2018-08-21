Нападавший на горсовет Харькова был военнослужащим – полиция

"О личности самого Александра Пояркова было установлено, что он с 1990-х годов работал слесарем-спасателем в ряде коммерческих предприятий, а также у субъектов предпринимательской деятельности, где занимался ремонтом автотранспорта. Однако 31 мая 2018 года он был уволен. Как он сообщал своим знакомым, ему не выплачивали зарплату, поэтому он сам уволился. На этой почве он начал злоупотреблять спиртными напитками и постоянно был в депрессии. На месте (в доме, где женщину нашли метровой, - ред.) также изъято большое количество бутылок от пива", - проинформировал Бех.

По его словам, мужчина длительное время нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

"По словам свидетелей, его жена - потерпевшего от преступления - сообщила, что у них начались скандалы, и она сообщила своему мужу о том, что предлагает расстаться, если он не прекратит действия, которые приводят к ссорам в их семье. В настоящее время мы понимаем, что под влиянием алкогольных напитков, стресса он застрелил свою жену. На месте найдено гильзы, которые также совпадают с гильзами на месте происшествия под горсоветом. Он (нападавший, - ред.) был опознан родственниками", - уточнил глава областной полиции.

О мужчине также известно, что он не был ранее судим, военнослужащий. У него есть военный билет. Мужчина служил еще при советской власти. Сейчас устанавливается, где он нес службу и служил в горячих точках. Также есть информация, что мужчина был снайпером. Эти данные проверяются.

"Сейчас официальные процедуры продолжаются. Следствие работало всю ночь на месте происшествия. Основные следственные действия закончены. Будет дополнительный осмотр еще прилегающей территории. В настоящее время все изъято и направлено на соответствующие экспертизы, чтобы установить, непричастно ли было оружие на месте происшествия к другим уголовным преступлениям", - отметил Бех.

Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульных, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохоранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, жену нападающего нашли мертвой с огнестрельными ранениями. По версии следствия, Поярков под влиянием алкогольных напитков застрелил женщину.