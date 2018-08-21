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Нападник на міськраду Харкова був військовослужбовцем – поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У поліції повідомили деталі про особу чоловіка, який напав на будівлю харківської мерії. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, передає УНН.

Нападник на міськраду Харкова був військовослужбовцем – поліція

"Щодо особи самого Олександра Пояркова було встановлено, що він з 1990-х років працював слюсарем-рятувальником у низці комерційних підприємств, а також у суб’єктів підприємницької діяльності, де займався ремонтом автотранспорту. Однак 31 травня 2018 року він був звільнений. Як він повідомляв своїм знайомим, йому не виплачували зарплату, тому він сам звільнився. На цьому ґрунті він почав зловживати спиртними напоями та постійно був у депресії. На місці (у будинку, де жінку знайшли метровою, - ред.) також вилучено велику кількість пляшок від пива", - проінформував Бех.

За його словами, чоловік тривалий час ніде не працював і зловживав спиртними напоями.

"Зі слів свідків, його дружина - потерпіла від злочину - повідомила, що в них почалися скандали, і вона повідомила своєму чоловіку про те, що пропонує розлучитися, якщо він не припинить дії, які призводять до сварок в їхній родині. На даний час ми розуміємо, що під впливом алкогольних напоїв, стресу він застрелив свою дружину. На місці знайдено гільзи, які також співпадають з гільзами на місці пригоди під міськрадою. Він (нападник, - ред.) був опізнаний родичами", - уточнив голова обласної поліції.

Про чоловіка також відомо, що він не був раніше судимий, військовослужбовець. В нього є військовий квиток. Чоловік служив ще при радянській владі. Нині встановлюється, де він ніс службу і чи служив в гарячих точках. Також є інформація, що чоловік був снайпером. Ці дані перевіряються.

"Наразі офіційні процедури тривають. Слідство працювало всю ніч на місці пригоди. Основні слідчі дії закінчено. Буде додатковий огляд ще прилеглої території. На даний час все вилучено і направлено на відповідні експертизи, щоб встановити, чи непричетна була зброя на місці пригоди до інших кримінальних правопорушень", - зазначив Бех. 

Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця. 

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані. 

Як повідомляв УННдружину нападника знайшли мертвою з вогнепальними пораненнями. За версією слідства, Поярков під впливом алкогольних напоїв застрелив жінку. 

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