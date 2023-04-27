Нападение Северной Кореи на США или союзников приведет к концу режима КНДР - Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что нападение Северной Кореи на США или союзников приведет к концу режима КНДР. Об этом пишет The Hill, передает УНН.
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"Ядерное нападение Северной Кореи на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров является неприемлемым и приведет к концу любой режим, который предпринял бы такие действия", — сказал Байден на пресс-конференции с южнокорейским президентом Юн Сук Йолем.
Детали
Заявление Байдена было сделано, когда лидеры США и Южной Кореи объявили о Вашингтонской декларации, соглашении между двумя странами по усилению усилий ядерного сдерживания в ответ на эскалационное поведение Северной Кореи.
В соглашении говорится, что США предпримут шаги для усиления своих видимых усилий сдерживания, в том числе с помощью пришвартовки американской атомной подводной лодки к берегам Южной Кореи, впервые за десятилетие. Байден также сказал, что США и Южная Корея будут проводить дополнительные консультации всякий раз, когда США рассматривают любые действия с применением ядерного оружия.
"Эта декларация означает, что мы приложим все усилия, чтобы проконсультироваться с нашими союзниками, когда это будет уместно, если это потребуется", — сказал Байден.
Северная Корея выступила против совместных военных учений США и Южной Кореи, считая их угрозой.
Представители администрации Байдена подчеркнули, что они готовы держать дипломатические каналы с Северной Кореей открытыми, хотя они и не имеют такого уровня контактов с КНДР, как администрация Трампа.
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