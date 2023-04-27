Напад Північної Кореї на США або союзників призведе до кінця режиму КНДР - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що напад Північної Кореї на США або союзників призведе до кінця режиму КНДР. Про це пише The Hill, передає УНН.
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"Ядерний напад Північної Кореї на Сполучені Штати або їх союзників чи партнерів є неприйнятним і призведе до кінця будь-якого режиму, який вжив би такі дії", — сказав Байден на прес-конференції з південнокорейським президентом Юн Сук Йолем.
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Заява Байдена була зроблена, коли лідери США та Південної Кореї оголосили про Вашингтонську декларацію, угоду між двома країнами щодо посилення зусиль ядерного стримування у відповідь на ескалаційну поведінку Північної Кореї.
В угоді йдеться про те, що США зроблять кроки для посилення своїх видимих зусиль стримування, в тому числі за допомогою пришвартування американського атомного підводного човна до берегів Південної Кореї, вперше за десятиліття. Байден також сказав, що США та Південна Корея будуть проводити додаткові консультації щоразу, коли США розглядають будь-які дії із застосуванням ядерної зброї.
"Ця декларація означає, що ми докладемо всіх зусиль, щоб проконсультуватися з нашими союзниками, коли це буде доречно, якщо це буде потрібно", — сказав Байден.
Північна Корея виступила проти спільних військових навчань США та Південної Кореї, вважаючи їх загрозою.
Представники адміністрації Байдена підкреслили, що вони готові тримати дипломатичні канали з Північною Кореєю відкритими, хоча вони не й мають такого рівня контактів з КНДР, як адміністрація Трампа.
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