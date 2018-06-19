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Нападение на ювелирный магазин в Херсоне: подозреваемые до сих пор в розыске

Нападение на ювелирный магазин в Херсоне: подозреваемые до сих пор в розыске

Киев  •  УНН

 • 10366 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона еще не нашли, они находятся в розыске. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"Подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в Херсоне не поймали. Все члены преступной группировки в розыске", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в розыск их объявило ГУНП в Николаевской области.

Напомним, группа мужчин в масках совершила разбойное нападение на ювелирный магазин в ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. По данному факту на базе Национальной полиции начал работу оперативный штаб. В пяти областях Украины ввели в действие оперативный план "Сирена".

Впоследствии полиция установила личности подозреваемых в разбойном нападении. Позже выяснилось, что их подозревают в еще почти 20 разбойных нападениях. Впоследствии стало известно, что подозреваемые скрываются на территории Николаевской и Одесской областей.

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