Напад на ювелірний магазин у Херсоні: підозрювані досі у розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Підозрюваних у скоєнні розбійного нападу на ювелірний магазин в торгово-розважальному центрі Херсона ще не знайшли, вони перебувають у розшуку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Підозрюваних у розбійному нападі на ювелірний магазин у Херсоні не спіймали. Усі члени злочинного угрупування у розшуку", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що у розшук їх оголосило ГУНП у Миколаївській області.
Нагадаємо, група чоловіків у масках скоїла розбійний напад на ювелірний магазин у ТРЦ "Фабрика" у Херсоні. За цим фактом на базі Національної поліції почав роботу оперативний штаб. У п'ятьох областях України ввели в дію оперативний план "Сирена".
Згодом поліція встановила особи підозрюваних у розбійному нападі. Пізніше з'ясувалося, що їх підозрюють у ще майже 20 розбійних нападах. Згодом стало відомо, що підозрювані переховуються на території Миколаївської та Одеської областей.