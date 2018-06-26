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Нападение на ромов во Львове: сегодня суд продолжит избирать меры пресечения подозреваемым

Нападение на ромов во Львове: сегодня суд продолжит избирать меры пресечения подозреваемым

Киев  •  УНН

 • 8280 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня Пустомытовский районный суд Львовской области рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для подозревемых в нападении на ромский табор во Львове, передает корреспондент УНН во Львове.

Заседание начнется в 10 часов утра. Сегодня суд рассмотрит ходатайства об избрании мер пресечения для шести подозреваемых в нападении.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Кроме уголовного производства, открытого за умышленное убийство, открыто еще три. Сейчас восьми задержанным объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

По факту было открыто уголовное производство по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

Двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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