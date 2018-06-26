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Напад на ромів у Львові: сьогодні суд продовжить обирати запобіжні заходи підозрюваним

Напад на ромів у Львові: сьогодні суд продовжить обирати запобіжні заходи підозрюваним

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні Пустомитівський районний суд Львівської області розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у нападі на ромський табір у Львові, передає кореспондент УНН у Львові.

Засідання розпочнеться о 10 годині ранку. Сьогодні суд розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів для шести підозрюваних у нападі.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Окрім кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство, відкрито ще три. Наразі вісьмом затриманим оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України. 

За фактом було відкрито кримінальне провадження за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою) КК України. Окрім того, до ЄРДР внесені відомості за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України. 

Двом неповнолітнім підозрюваним у нападі суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. 

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