Нападение на Капитолий 6 января: лидер мятежа получил 18 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Стюарт Роудс был приговорен к 18 годам заключения за подстрекательство к мятежу при нападении на Капитолий США в 2021 году — самое суровое наказание, вынесенное за нападение 6 января, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Стюарт Роудс был одним из более чем 1000 человек, обвиняемых в нападении, поощряемых тогдашним президентом Дональдом Трампом, чтобы помешать Конгрессу признать Джо Байдена победителем ноябрьских выборов 2020 года.
«Подстрекательство к мятежу — одно из самых тяжких преступлений, которые может совершить американец», — сказал судья Амит Мехта, вынося приговор.
«Вы представляете постоянную угрозу и опасность для этой страны», — сказал Мехта Роудсу.
"Моё единственное преступление - выступать против тех, кто разрушает нашу страну", - заявил Роудс, сравнивая себя со знаменитым советским диссидентом Александром Солженицыным.
57-летний Роудс и 53-летняя Келли Мэггс были осуждены присяжными в Вашингтоне в ноябре по обвинению в подстрекательском заговоре — заговоре с целью свержения правительства или незаконном противодействии его власти.
В том же судебном процессе трое других мятежников были осуждены за препятствование официальному разбирательству, поскольку участники беспорядков закрыли Конгресс и отправили законодателей и вице-президента Майка Пенса в безопасное место.
В ходе судебного разбирательства прокуратура заявила, что нападавшие «составили план вооруженного восстания… с целью силового противодействия правительству Соединенных Штатов».
Адвокаты Роудса утверждали, что он никогда не входил в здание Капитолия и не поддерживал других в этом.
Адвокат Роудса Филип Линдер, однако, сказал, что он не должен отвечать за нападение на Капитолий, и указал пальцем на Трампа.
Прокуратура потребовала от Мехты приговорить Роудса к 25 годам лишения свободы и применить к нему более строгие меры наказания за терроризм.