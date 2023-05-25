Напад на Капітолій 6 січня: лідер заколоту отримав 18 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Стюарта Роудса було засуджено до 18 років ув'язнення за підбурювання до заколоту при нападі на Капітолій США у 2021 році — найсуворіше покарання, винесене за напад 6 січня, передає УНН з посиланням на CNN.
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Стюарт Роудс був одним із більш ніж 1000 осіб, звинувачених у нападі, заохочуваних тодішнім президентом Дональдом Трампом, щоб перешкодити Конгресу визнати Джо Байдена переможцем листопадових виборів 2020 року.
«Підбурювання до заколоту — один із найтяжчих злочинів, які може вчинити американець», — сказав суддя Аміт Мехта, ухвалюючи вирок.
«Ви представляєте постійну загрозу та небезпеку для цієї країни», — сказав Мехта Роудсу.
"Мій єдиний злочин - виступати проти тих, хто руйнує нашу країну", - заявив Роудс, порівнюючи себе зі знаменитим радянським дисидентом Олександром Солженіциним.
57-річний Роудс і 53-річна Келлі Меггс були засуджені присяжними у Вашингтоні в листопаді за звинуваченням у підбурювальній змові — змові з метою повалення уряду або незаконній протидії його владі.
У тому ж судовому процесі трьох інших заколотників було засуджено за перешкоджання офіційному розгляду, оскільки учасники заворушень закрили Конгрес і відправили законодавців та віцепрезидент Майка Пенса в безпечне місце.
У ході судового розгляду прокуратура заявила, що нападники «склали план збройного повстання… задумуючи силову протидію уряду Сполучених Штатів».
Адвокати Роудса стверджували, що він ніколи не входив до будівлі Капітолія і не підтримував інших у цьому.
Адвокат Роудса Філіп Ліндер, однак, сказав, що він не повинен відповідати за напад на Капітолій, і вказав пальцем на Трампа.
Прокуратура зажадала від Мехти засудити Роудса до 25 років позбавлення волі та застосувати до нього суворіші заходи покарання за тероризм.