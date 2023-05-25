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Напад на Капітолій 6 січня: лідер заколоту отримав 18 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 565643 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Стюарта Роудса було засуджено до 18 років ув'язнення за підбурювання до заколоту при нападі на Капітолій США у 2021 році — найсуворіше покарання, винесене за напад 6 січня, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Стюарт Роудс був одним із більш ніж 1000 осіб, звинувачених у нападі, заохочуваних тодішнім президентом Дональдом Трампом, щоб перешкодити Конгресу визнати Джо Байдена переможцем листопадових виборів 2020 року.

«Підбурювання до заколоту — один із найтяжчих злочинів, які може вчинити американець», — сказав суддя Аміт Мехта, ухвалюючи вирок.

«Ви представляєте постійну загрозу та небезпеку для цієї країни», — сказав Мехта Роудсу.

"Мій єдиний злочин - виступати проти тих, хто руйнує нашу країну", - заявив Роудс, порівнюючи себе зі знаменитим радянським дисидентом Олександром Солженіциним.

57-річний Роудс і 53-річна Келлі Меггс були засуджені присяжними у Вашингтоні в листопаді за звинуваченням у підбурювальній змові — змові з метою повалення уряду або незаконній протидії його владі.

У тому ж судовому процесі трьох інших заколотників було засуджено за перешкоджання офіційному розгляду, оскільки учасники заворушень закрили Конгрес і відправили законодавців та віцепрезидент Майка Пенса в безпечне місце.

У ході судового розгляду прокуратура заявила, що нападники «склали план збройного повстання… задумуючи силову протидію уряду Сполучених Штатів».

Адвокати Роудса стверджували, що він ніколи не входив до будівлі Капітолія і не підтримував інших у цьому.

Адвокат Роудса Філіп Ліндер, однак, сказав, що він не повинен відповідати за напад на Капітолій, і вказав пальцем на Трампа.

Прокуратура зажадала від Мехти засудити Роудса до 25 років позбавлення волі та застосувати до нього суворіші заходи покарання за тероризм.

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