Нападение на главу ВСП имело заказной характер - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену имело заказной характер, следствие рассматривает три версии преступления. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Нападение на голову ВСП Бенедисюка Игоря Михайловича и его жену имело заказной характер", - сказал А.Матиос.
По его словам, заказчики нападения использовали школьников и студентов, которым руководили члены радикальных националистических молодежных организаций.
"Нападение организовано с целью запугивания и давления, что по плану заказчиков должно было помешать переизбранию Бенедисюка Игоря Михайловича на должность председателя ВСП, а также осуществлению своих должностных обязанностей в части рассмотрения дисциплинарных производств в отношении более 200 судей только в текущем году", - заявил А.Матиос.
По его словам, в настоящее время следствие устанавливает заказчиков нападения.
Рассматриваются такие версии: месть судей, которые были отстранены от должностей И.Бенедисюком за их нарушение присяги во время Майдана, попытка давления со стороны судей, отстранение которых сейчас рассматривается ВСП и проявление конкурентной борьбы за пост главы ВСП.
Он напомнил, что в пятницу около 20:00 группа неизвестных лиц совершила попытку нападения на главу ВСП И.Бенедисюка и его жену.
А.Матиос добавил, что военная прокуратура Киевского гарнизона забрала расследование этого факта у Нацполиции.
Как сообщал УНН, 18 марта на голову ВСП напали молодые люди в балаклавах .
Напомним, Президент предоставил госохрану голове ВСП И.Бенедисюку.