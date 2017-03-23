Напад на голову ВРП мав замовний характер — А.Матіос (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину мав замовний характер, слідство розглядає три версії злочину. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
“Напад на голову ВРП Бенедисюка Ігоря Михайловича та його дружину мав замовний характер”, — сказав А.Матіос.
За його словами, замовники нападу використовували школярів і студентів, якими керували члени радикальних націоналістичних молодіжних організацій.
“Напад організований з метою залякування та тиску, що за планом замовників повинно було перешкодити переобрання Бенедисюка Ігоря Михайловича на посаду голови ВРП, а також здійснення його посадових обов’язків в частині розгляду дисциплінарних проваджень відносно більше 200 суддів тільки у поточному році”, — заявив А.Матіос.
За його словами, на цей час слідство встановлює замовників нападу.
Розглядаються такі версії: помста суддів, які були відсторонені з посад І.Бенедисюком через їх порушення присяги під час Майдану, спроба тиску зі сторони суддів, відсторонення яких зараз розглядається ВРП і прояв конкурентної боротьби за посаду голови ВРП.
Він нагадав, що у п’ятницю близько 20:00 група невідомих осіб здійснила спробу нападу на голову ВРП І.Бенедисюка та його дружину.
А.Матіос додав, що військова прокуратура Київського гарнізону забрала розслідування цього факту у Нацполіції.
Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.
Нагадаємо, Президент надав держохорону голові ВРП І.Бенедисюку.